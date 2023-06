Ook NS meldt zich voor ‘open toegang’ op internationaal spoor

Ook spoorwegmaatschappij NS heeft een aanvraag gedaan om na 2025 internationale treinreizen aan te mogen blijven bieden. De aanvraag is nodig omdat spoorverbindingen naar het buitenland in de toekomst mogelijk volledig aan de markt worden overgelaten. Maar om dan ‘open toegang’ te krijgen tot het spoor moeten bedrijven uiterlijk woensdag aangeven dat ze dit willen.

De NS vindt eigenlijk dat internationale treinreizen vanuit Nederland het beste vastgelegd kunnen worden in vaste contracten met de overheid over de dienstverlening op het hoofdrailnet. Die concessie voor het grootste deel van het Nederlandse spoor gunde de overheid tot nu toe altijd aan NS. Maar mogelijk stelt de regering het spoorwegennet open voor alle treinreisaanbieders die bereid zijn internationale reizen aan te bieden en dat kunnen, wat open toegang heet.

Voor de zekerheid heeft het bedrijf zich daarom voor de deadline aangemeld om treinreizen aan te mogen blijven bieden naar Londen, Frankfurt, Berlijn, Wenen en Parijs. Dit zijn bestemmingen waarnaartoe de NS samen met partners als Thalys of Eurostar al treinreizen aanbiedt.

De afgelopen tijd maakten tal van kleinere Nederlandse vervoersbedrijven bekend internationale treinreizen aan te willen bieden via open toegang. Qbuzz, met de Italiaanse spoorwegen als eigenaar, zette maandag plannen uiteen om vanaf 2027 te rijden tussen Amsterdam en Parijs en Berlijn. Deutsche Bahn-dochteronderneming Arriva kwam een week eerder met een plan voor treinen tussen Groningen en Parijs.

Het kabinet beslist op basis van alle aanvragen of de internationale treinverbindingen aan de markt worden gelaten of toch via contracten met de overheid worden gegund. De NS is voorstander van dat laatste omdat dit meer zekerheid voor reizigers zou bieden. “Bij open toegang rijden vervoerders voor eigen risico, dus ze zouden er ook ineens mee kunnen ophouden”, stelt een woordvoerder. “En wij verdienen tussen de 30 en 40 miljoen euro op die internationale lijnen. Als dat geld naar een buitenlandse aandeelhouder gaat, is het weg. Wij investeren dit in het Nederlandse spoor of dragen het af aan het ministerie van Financi├źn.”