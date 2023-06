Optimisme op aandelenbeurs Amsterdam na inflatiecijfers VS

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een duidelijke winst gesloten. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, waar de kosten voor het levensonderhoud minder hard stegen dan in de voorgaande maanden. Chipbedrijven ASMI en Besi waren de grootste winnaars in de AEX.

Kort nadat de inflatiecijfers bekend werden schoot de hoofdgraadmeter op het Damrak omhoog. Als de inflatie afzwakt, is de kans groter dat de Amerikaanse Federal Reserve een pauze inlast bij het verhogen van de rente. Dat zou weer gunstig zijn voor de waardering van aandelen.

De AEX-index eindigde 1 procent hoger op 767,71 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 925,75 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,8 procent.

“Hoewel de inflatie in de VS min of meer in lijn met de verwachtingen was, zijn er verzachtende voortekenen”, stelde ING-econoom James Knightley in een reactie op de inflatiecijfers. “Dit zou de verwachting dat de Fed de rente morgen onveranderd laat moeten versterken.”

ASMI was de sterkste stijger in de Amsterdamse hoofdindex met een winst van 4 procent. Branchegenoot Besi profiteerde van een koopadvies door investeringsbedrijf Redburn en volgde met een plus van 3,9 procent. Ook ABN AMRO deed goede zaken en steeg 3,5 procent. Verzekeraar ASR sloot de rij met een verlies van 1 procent.

In de MidKap zakte Just Eat Takeaway 0,5 procent. De eigenaar van maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl gaat 15 procent van zijn personeel ontslaan bij zijn Amerikaanse tak Grubhub.

Bij de kleinere bedrijven werd RoodMicrotec net geen 29 procent meer waard. De toeleverancier voor de chipsector wordt overgenomen door zijn Italiaanse branchegenoot Microtest voor in totaal bijna 29 miljoen euro.

Glencore won in Londen bijna 5 procent. Het mijnbouw- en grondstoffenbedrijf verkoopt zijn dochteronderneming voor agrarische producten Viterra voor ruim 8 miljard dollar aan Bunge, een handelaar in granen. Door de overname ontstaat een groot handelsbedrijf dat in omvang vergelijkbaar is met Cargill en Archer-Daniels-Midland, die nu een groot deel van de agrarische grondstoffenmarkt in handen hebben.

De euro was 1,0793 dollar waard, tegen 1,0747 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3 procent tot 69,14 dollar. Brentolie kostte ook 3 procent meer op 74,02 dollar per vat.