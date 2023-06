Lauwe ontvangst strategieplannen Shell op Damrak

Op de Amsterdamse beurs werden de nieuwe strategieplannen van Shell woensdag lauw ontvangen door beleggers. Het olie- en gasconcern liet voorafgaand aan een beleggersdag in New York weten zijn aandeelhouders fors te gaan belonen. Naast een dividendverhoging, die dit kwartaal van kracht wordt, gaat Shell in de tweede jaarhelft voor minimaal 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Ook worden de investeringen teruggeschroefd en de kosten verlaagd.

Shell richt zich daarbij vooral op zijn olie- en gasactiviteiten die het grootste deel van de winst van het concern genereren. Het bedrijf hield daarbij vast aan zijn zelfopgelegde klimaatdoelen, die volgens milieuorganisaties onvoldoende zijn om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Het aandeel werd 0,1 procent lager gezet. Volgens analisten van RBC valt de dividendverhoging van het concern wat tegen.

De beurshandel staat verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese markten bekend wordt gemaakt. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank een pauze zal houden na tien renteverhogingen op rij. Dat komt doordat de inflatie in de grootste economie ter wereld in mei verder is afgekoeld.

De AEX noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 767,76 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 927,27 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,2 procent.

Uitzender Randstad was een opvallende daler en stond met een verlies van 3 procent onderaan in de AEX. Prosus zakte 1,5 procent na een handelsbericht. Volgens de techinvesteerder liet de e-commerceportefeuille van het bedrijf in het afgelopen boekjaar, dat eindigde in maart, een goede groei en verbetering van de winstgevendheid zien. De totale winst in de periode werd echter gedrukt door een lagere winstbijdrage van met name het grote belang in het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent.

Staalconcern ArcelorMittal en supermarktbedrijf Ahold Delhaize waren de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak, met winsten van 0,5 procent. De verzekeraars Aegon en ASR wonnen 0,3 procent. ASR mag de Nederlandse tak van branchegenoot Aegon overnemen. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet geen bezwaren.

De euro was 1,0784 dollar waard, tegen 1,0793 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 69,473 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 74,45 dollar per vat.