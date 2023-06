Miljoenenboete trustkantoor TMF dat klanten niet goed genoeg kende

Trustkantoor TMF heeft een boete van ruim 3 miljoen euro gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Die bepaalde dat de cliëntenonderzoeken van TMF niet aan de wettelijke vereisten voldeden. Daardoor weet TMF niet goed genoeg waar de klanten hun geld vandaan haalden en of er bijvoorbeeld sprake is van witwassen.

DNB onderzocht acht cliëntendossiers van TMF. Daarvan deugden bij zeven de verplichte onderzoeken niet en dus is er geen duidelijkheid of de uitkomsten van de onderzoeken volledig of juist zijn. TMF verleende wel trustdiensten aan de partijen die het niet goed had onderzocht en dat is verboden.

Op het niet goed uitvoeren van cliëntenonderzoeken en toch diensten verlenen staat een standaardboete van 2,5 miljoen euro. Maar de toezichthouder verhoogde die naar ruim 3,1 miljoen euro omdat TMF al eerder de fout in ging met cliëntenonderzoeken. Daardoor wordt de overtreding nu als extra verwijtbaar bestempeld.

TMF heeft nog zes weken om bezwaar te maken tegen de boete. TMF staat zich er op de eigen website op voor “ongeëvenaarde kennis van lokale regels” te hebben.