NVM: vakantiehuisjes fors duurder, maar kantelpunt lijkt in zicht

De prijs van vakantiehuisjes in Nederland is vorig jaar in recordtempo opgelopen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) verwisselden ze gemiddeld voor een kwart meer van eigenaar dan een jaar eerder. Maar de makelaars houden rekening met een kentering op de markt, ze merkten dat het aanbod aan huisjes geleidelijk aan ruimer werd en recreatiewoningen minder vaak boven de vraagprijs van de hand werden gedaan.

Alles bij elkaar zijn er vorig jaar ruim 5600 vakantiehuisjes verkocht, dik 7 procent minder dan in 2021. De gemiddelde verkoopprijs liep zo’n 25 procent op tot een kleine 223.000 euro. Op de Waddeneilanden, van oudsher de duurste regio, werden recreatiewoningen zelfs bijna de helft duurder. Daar moesten kopers gemiddeld 472.000 euro neertellen.

Dat de prijzen zo hard zijn gestegen heeft waarschijnlijk te maken met duurdere nieuwbouw die op de markt is gezet. Daardoor kwamen er meer huisjes in hogere prijsklassen beschikbaar, terwijl het aandeel woningen onder 100.000 euro juist terugliep. De makelaars zien wel een verandering als het gaat om het aantal huisjes dat te koop staat. Dit waren er per 1 januari dit jaar circa 1500, ongeveer de helft meer dan begin vorig jaar.

Rieks van den Berg, bestuurslid van de vakgroep Wonen van de NVM, zegt dat het groeiende aanbod een voorbode kan zijn van een afkoelende markt, vergelijkbaar met de ontwikkelingen op de ‘echte’ woningmarkt. Daar zijn de prijzen inmiddels al een tijd duidelijk aan het dalen, als gevolg van de gestegen hypotheekrente waardoor veel mensen minder kunnen lenen voor een nieuwe woning. Zo’n prijsdaling is ook op de markt voor recreatiewoningen mogelijk.

Van den Berg wijst eveneens op de hogere inflatie, economische onzekerheid en verhoogde overdrachtsbelasting. Dat zijn allemaal factoren die de prijzen kunnen drukken. Het toppunt van de prijsstijgingen was vorig jaar in het tweede kwartaal. Sindsdien zijn de verkoopprijzen volgens cijfers van de NVM over vorig jaar ook alweer licht afgenomen. De verwachting van de makelaars is dat deze ontwikkeling op den duur ook in de Kadasterprijzen is terug te zien. Maar hoe dit precies uitpakt durft de NVM pas te zeggen als er meer gegevens bekend zijn.