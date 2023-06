PostNL stijgt op afwachtend Damrak na koopadvies

PostNL behoorde donderdag tot de grote winnaars op een afwachtende Amsterdamse beurs. De post- en pakketbezorger profiteerde van een positief analistenrapport van ING waarin het advies werd verhoogd naar kopen. Het aandeel werd daarop bijna 5 procent hoger gezet. De beurshandel stond verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag wordt bekendgemaakt.

Na eerdere opmerkingen van onder anderen president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) dat de strijd tegen de hoge inflatie nog niet is gestreden, is het vrijwel zeker dat de rente in de eurozone verder zal worden opgeschroefd. Beleggers zullen dan ook vooral letten op wat ECB-president Christine Lagarde zal zeggen over de toekomstige rentestappen.

Daarnaast verwerken beleggers nog het besluit van de Federal Reserve om de Amerikaanse rente ongewijzigd te houden. Na tien renteverhogingen op rij houdt de Fed daarmee voor het eerst een pauze. Wel zinspeelde de Fed op verdere renteverhogingen later dit jaar. Zo gaf Fed-voorzitter Jerome Powell aan dat er nog “een lange weg is te gaan” om de inflatie terug te dringen.

Op de beurzen in Shanghai en Hongkong reageerden beleggers verheugd op het nieuws dat de Chinese centrale bank het rentetarief waarvoor banken geld kunnen lenen bij de centrale bank heeft verlaagd. Met die stap hoopt Beijing de kredietverlening te stimuleren en de kwakkelende economie aan te jagen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 772,14 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 927,79 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent.

Betaalbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus waren de sterkste stijgers in de AEX, met winsten van 0,9 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 1 procent.

In Stockholm steeg Hennes & Mauritz (H&M) dik 5 procent na publicatie van de omzetcijfers van de kledingketen. Siemens won 0,5 procent in Frankfurt. Het Duitse industriƫle concern gaat 2 miljard euro investeren in de uitbreiding van zijn productiecapaciteit op het gebied van digitalisering en automatisering. Zo gaat Siemens onder meer een nieuwe fabriek bouwen in Singapore en een bestaande fabriek in China uitbreiden.

De euro was 1,0809 dollar waard, tegen 1,0850 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 68,46 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 73,39 dollar per vat.