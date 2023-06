T-Mobile-diensten beschikbaar via glasvezel van KPN-samenwerking

T-Mobile gaat ook glasvezelinternet aanbieden via het netwerk van Glaspoort. Dat is de telecomaanbieder overeengekomen met het samenwerkingsverband tussen branchegenoot KPN en pensioenfonds ABP. Dat is mogelijk gemaakt omdat KPN en Glaspoort van marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezeggingen moesten doen om andere partijen in de markt toegang te geven tot hun netwerken.

Glaspoort heeft nu 300.000 huishoudens en bedrijven bereikt met zijn glasvezelnetwerk. Dat wil het samenwerkingsverband binnen drie jaar verviervoudigen. Als er meer partijen internetdiensten aanbieden via het netwerk is er een grotere kans dat er ook meer klanten komen. Daarmee kan Glaspoort de kosten voor de aanleg makkelijker terugverdienen.

Voor T-Mobile betekent de samenwerkingsovereenkomst dat het bedrijf zelf minder glasvezelnetwerken hoeft aan te leggen. Daardoor kan de telecomaanbieder zich richten op gebieden waar nog niemand anders een netwerk heeft.

T-Mobile stelt dat 5,7 miljoen huishoudens internet- en tv-diensten van het bedrijf via glasvezel af kunnen nemen. Aan het einde van dit jaar moeten dat er al 6 miljoen zijn, maar uiteindelijk wil T-Mobile “nagenoeg alle Nederlandse huishoudens en bedrijven” bereiken.