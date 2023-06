Groene cijfers op koersenborden beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag rond het middaguur winsten zien in de nasleep van de renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) een dag eerder. De ECB zei daarbij dat voor juli een nieuwe renteverhoging zeer waarschijnlijk is. Verder is er weinig echt richtinggevend nieuws voor beleggers.

De AEX noteerde aan het einde van de ochtend een winst van 0,2 procent op 774,23 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 930,58 punten. In Frankfurt, Londen en Parijs waren plussen tot 0,7 procent te zien op de koersenborden.

Het Europese statistiekbureau Eurostat kwam nog met een nieuwe raming voor de inflatie in de eurozone in mei. De inflatie lag vorige maand op 6,1 procent op jaarbasis, wat overeenkomt met een voorlopige schatting van Eurostat. In april was dat nog 7 procent.

Chemicaliƫndistributeur IMCD stond bij de koplopers in de AEX met een winst van 1,2 procent. Het bedrijf doet een kleine overname in Vietnam en Singapore om te groeien op die markten. IMCD koopt het bedrijf Brylchem Group met een omzet van 58 miljoen euro in 2022 en circa vijftig werknemers. Een overnamesom werd niet gemeld.

Betalingsverwerker Adyen en staalconcern ArcelorMittal sloten de rij in de hoofdindex met een min van 1 procent. In de MidKap nam maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de koppositie in met een plus van 4 procent. Grootste daler was metalenspecialist AMG (min 2,3 procent).

Sif Holding klom bijna 4 procent bij de kleinere fondsen op het Damrak. De maker van funderingen voor windmolens maakte bekend dat het 50 miljoen euro wil ophalen met een aandelenemissie om daarmee zijn plannen voor uitbreiding van de productiecapaciteit te helpen financieren.

In Londen leverde het Britse supermarktconcern Tesco 1,4 procent in na publicatie van omzetcijfers over het afgelopen kwartaal.

De euro was 1,0945 dollar waard, tegen 1,0932 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 70,11 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 75,22 dollar per vat.