CBS: recordaantal nieuwe vacatures in Nederland

In Nederland waren er vorig jaar 1,6 miljoen nieuwe vacatures. He gaat om het hoogste aantal sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 1997 begon met dit te meten. Het illustreert dat de roep om nieuwe personeel bij veel bedrijven ontzettend groot is.

Volgens het statistiekbureau ontstonden er vorig jaar 143.000 vacatures meer dan in 2021. Veel van al die nieuwe vacatures zijn uiteindelijk vervuld of ingetrokken. Eind vorig jaar stonden er 437.000 vacatures open. Dat waren er een jaar eerder nog 392.000.

Vooral in de handel was veel vraag naar nieuwe mensen. Dan gaat het bijvoorbeeld om kassa- en verkoopmedewerkers, waarvoor er wel 114.000 vacatures werden uitgezet. Ook in de horeca nam het aantal nieuwe vacatures sterk toe. Hier ging het in totaal om 147.000 nieuwe vacatures, 21.000 meer dan een jaar eerder. Dit is ook meer dan voor de coronapandemie.

De arbeidsmarkt is al geruime tijd erg krap en economisch mindere vooruitzichten hebben daar weinig verandering in gebracht. De grote vraag naar personeel staat volgens het CBS wel in schril contrast met het gegeven dat er nog steeds personen zijn die niet werken en die slechts met grote moeite een plek op de arbeidsmarkt weten te vinden.

Het statistiekbureau telde in het laatste kwartaal van vorig jaar 3,6 miljoen personen van 15 tot 75 jaar die niet aan het werk waren. Deze groep bestond uit 350.000 werklozen. Dan waren er ook nog 306.000 semi-werklozen, die ofwel hebben gezocht naar ofwel beschikbaar zijn voor werk. De rest was om diverse redenen niet direct beschikbaar voor werk en was er ook niet naar op zoek. Dan gaat het ook om scholieren en studenten of mensen die al gepensioneerd waren.

De arbeidsmarkt is wel voortdurend in beweging. Van de mensen die eind vorig jaar geen werk hadden, gingen er in de eerste drie maanden van dit jaar bijna een op de tien aan het werk. De helft van deze baanvinders was jonger dan 25 jaar. Andersom waren er ook 319.000 mensen die werkloos werden of uit de beroepsbevolking stroomden.