Allego slijt voor miljoenen emissierechten aan Duitse tankstations

Het Nederlandse laadpalenbedrijf Allego gaat voor miljoenen euro’s aan emissierechten verkopen aan tankstations van Esso in Duitsland. Daarover heeft het bedrijf een overeenkomst gesloten met Esso Deutschland. De deal loopt tot en met 2028 en kan Allego tot 185 miljoen euro opleveren.

Bedrijven waarvan de activiteiten bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot kunnen daarmee emissierechten verdienen. Die kunnen ze weer verkopen aan vervuilende bedrijven die hun eigen uitstoot moeten compenseren. Allego meldt in een persbericht dat het emissierechten genereert met zijn laadpunten in Duitsland en die verkoopt aan de tankstations, die de uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen moeten verkopen.

Allego steeg op de aandelenbeurs in New York enkele procenten. Het in 2013 opgerichte bedrijf behaalde vorig jaar een omzet van net geen 134 miljoen euro, waarop het een fiks verlies leed door eenmalige kosten.