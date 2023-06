FedEx stijgt licht op Wall Street voorafgaand aan kwartaalcijfers

FedEx behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde. De grote Amerikaanse post- en pakketbezorger brengt na sluiting van de beurshandel zijn kwartaalcijfers naar buiten. Het aandeel won 0,3 procent.

Beleggers begonnen verder voorzichtig aan de verkorte beursweek. Wall Street was maandag dicht vanwege Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht. Verder wordt uitgekeken naar de verklaringen die president Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve later deze week zal afleggen voor het Congres.

Vorige week besloot de Fed te pauzeren met het verhogen van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie na tien verhogingen op rij. Wel zinspeelde de centrale bank op verdere verhogingen later dit jaar. Powell verschijnt woensdag en donderdag voor speciale commissies van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat om toelichting te geven op het monetair beleid van de Fed.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent lager op 34.140 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 4397 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 13.681 punten.

Intel won 1,4 procent. De Amerikaanse chipproducent heeft maandag met de Duitse overheid een overeenkomst ondertekend waarin subsidies zijn afgesproken ter waarde van 10 miljard euro. Dat geld moet ten goede komen aan de bouw van een chipfabriek van Intel in de Duitse stad Maagdenburg. De Duitse regering wil met een chipfabriek in eigen land minder afhankelijk worden van onderdelen uit bijvoorbeeld China.

Adobe verloor 1 procent. Volgens zakenkrant Financial Times gaat de Europese Commissie de overname van fotobewerkings- en designsoftware Figma door Photoshop-maker Adobe nauwgezet onderzoeken. De Europese concurrentiewaakhond vreest dat de overname zal leiden tot minder concurrentie, minder keuze en hogere prijzen voor gebruikers.

Alibaba zakte 2,8 procent. Het Chinese tech- en webwinkelconcern, dat ook een beursnotering heeft in New York, liet weten dat mede-oprichter Eddie Wu in september het roer overneemt van topman Daniel Zhang. Zhang blijft wel aan als baas van Alibaba Cloud Intelligence Group, de digitale technologietak van het concern.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,0918 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 70,46 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 75,47 dollar per vat.