DeGiro, de grootste broker van Nederland, kampt dinsdagmiddag met een storing waardoor beleggers niet kunnen inloggen op de app. Een woordvoerder van de effectenbroker kan nog niet zeggen wat de oorzaak is. Ook is het onbekend wanneer het euvel is opgelost.

“We zijn druk bezig om het op te lossen”, aldus de zegsman. De eerste meldingen van de storing kwamen volgens hem rond 12.00 uur binnen. Op de website Allestoringen was al te zien dat mensen problemen hadden met inloggen.