Recordhoeveelheid goederenvervoer per spoor door populaire kolen

Door de grotere vraag naar steenkool is er afgelopen jaar een nieuwe recordhoeveelheid goederen vervoerd via het Nederlandse spoor, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Vooral naar Duitsland ging meer kool, waardoor het totale gewicht per goederentrein met ruim 4 procent steeg vergeleken met een jaar eerder. Kool was populairder als energiebron door het duurdere olie en gas uit Rusland sinds de oorlog in Oekraïne.

Kool werd afgelopen jaar 29 procent meer vervoerd. Andere belangrijke goederensoorten, zoals chemische producten, gingen juist minder de trein op. Metaalertsen werden 11 procent minder vervoerd en metalen zoals staal zelfs 16 procent minder.

De grootste hoeveelheid vervoer per trein bestaat uit goederen in containers, 44 procent van het totale gewicht. Nederland is op dit vlak vooral afhankelijk van handel met Duitsland en Italië. Die markten groeiden met 12 en 6 procent.