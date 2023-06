Ddos-aanval, mogelijk door Russen, legt site Zeeuwse havens plat

Een ddos-aanval heeft de website van North Sea Port, het bedrijf achter de havens van Vlissingen en Terneuzen in Zeeland en het Belgische Gent, enkele uren lang onbereikbaar gemaakt. De site lag sinds dinsdagochtend 08.30 uur plat. Aan het begin van de middag was de aanval afgeslagen en ging de site weer in de lucht. Het werk in de haven kon gewoon doorgaan, die systemen zijn niet geraakt.

North Sea Port bevestigt de aanval. Russische hackers claimen de verantwoordelijkheid. Daarover zegt het havenbedrijf geen informatie te hebben.

Cyberbeveiliger FalconFeeds.io zegt dat de site mogelijk is aangevallen door NoName05716, een relatief onbekende hackersgroep. Deze ‘hacktivisten’ voeren regelmatig digitale aanvallen uit op tegenstanders van Rusland. Bij zulke ddos-aanvallen worden sites overspoeld met verkeer, waardoor ze haperen en slecht bereikbaar worden. Voor een slachtoffer is zo’n ddos-aanval vervelend, maar de schade valt mee als de achterliggende systemen niet worden geraakt.

In mei zou NoName05716 de sites van de Rechtspraak en de Eerste Kamer hebben platgelegd. Dat gebeurde tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Nederland. Eerder deze maand zouden de hackers aanvallen hebben uitgevoerd op de sites van de havens van Rotterdam, Amsterdam, Den Helder en Eemshaven/Delfzijl. Ook in Duitsland, Italië, Spanje, Canada, Finland, Zweden, Polen, Griekenland, Bulgarije en Letland zouden sites van havens zijn platgelegd. Zulke aanvallen zijn vrij eenvoudig te regelen en uit te voeren.