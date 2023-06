Rabobank: 3 miljard beschikbaar voor verduurzamen boerenbedrijven

Rabobank heeft 3 miljard euro beschikbaar gesteld voor boeren om verder te verduurzamen, maakte de bank bekend.

“We vinden het belangrijk dat de landbouwsector verder verduurzaamt en dat boeren een goede boterham kunnen blijven verdienen. Wij helpen boeren met het aanpassen van hun bedrijfsmodel. Dat doen we door 3 miljard euro aan extra leningen te verstrekken met bijzondere voorwaarden en kortingen”, stelt Rabobank.

De bank had eerder op de dag al laten weten teleurgesteld te zijn dat partijen er niet in zijn geslaagd een landbouwakkoord tot stand te brengen. “Nederland snakt naar duidelijkheid over de toekomst van onze landbouw met perspectief voor de boer, tuinder en de natuur. Onze klanten willen weten waar ze aan toe zijn”, aldus het bankconcern.

Volgens Rabo kan de omschakeling naar duurzame landbouw alleen slagen als alle betrokken partijen meedoen. “En als de regelgeving duidelijk is. Het is dan ook jammer dat er nu geen landbouwakkoord is en er onzekerheid blijft. In de gebiedsprocessen zal meer duidelijkheid moeten komen voor de individuele ondernemers wat waar kan en wat moet veranderen.”

Het beschikbare geld kunnen boeren gebruiken om bijvoorbeeld meer grond te kopen of om hun bedrijf te vernieuwen. “Rabobank wil deze boeren, met een toereikend verdienmodel, leningen verstrekken met bijzondere voorwaarden. We rekenen bijvoorbeeld minder rente. Of ze hoeven even niets af te lossen.” Rabobank heeft al voor 13 miljard euro aan leningen uitstaan in agrarische sector.