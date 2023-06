ING: nieuwbouw minder aantrekkelijke optie dan voorheen

Veel potentiële huizenkopers vinden nieuwbouwwoningen momenteel minder aantrekkelijk dan een jaar geleden. Ze vinden nieuwbouw nu relatief duur ten opzichte van bestaande woningen. Ook maken zij zich zorgen over de lange oplevertijd, staat in een rapport over de woningmarkt van ING.

Gevreesd wordt dat de woning tegen de tijd dat hij opgeleverd wordt, minder waard is. Ook zijn ondervraagden huiverig voor de dubbele lasten. Daarbij vrezen ze dat er een meer geschikt huis voorbijkomt in de tijd dat zij moeten wachten tot de oplevering van een nieuwbouwhuis.

Toch is een nieuwbouwwoning voor velen (61 procent) een aantrekkelijke keuze. “Vooral omdat deze beter geïsoleerd is, geen achterstallig onderhoud heeft en in algemene zin duurzamer is. Duurzaamheid en energiebesparing zijn ‘hot topics’ in de huizenmarkt”, aldus ING.

De marktkenners van de bank stellen ook vast dat het vertrouwen in de woningmarkt is toegenomen. De woonindex die ING opstelt op basis van eigen onderzoek is voor het eerst in anderhalf jaar gestegen, van 81 naar 85. “Vooral onder starters neemt het vertrouwen in de woningmarkt toe.” Voor het onderzoek heeft ING in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 1000 mensen ondervraagd.