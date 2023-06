Rijksdienst voor wegverkeer: nu 15 miljoen kentekens in Nederland

Nederland telt momenteel 15 miljoen kentekens voor voertuigen. Daarvan zijn personenauto’s met bijna 9,5 miljoen kentekens goed voor het overgrote deel, aldus de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Daarna volgen ruim 1,3 miljoen brom- en snorfietsen en bijna 1,3 miljoen bedrijfswagens zoals bijvoorbeeld bestelbussen en vrachtwagens.

Er zijn ook bijna 1,3 miljoen aanhangwagens en opleggers en meer dan 800.000 motorfietsen, aldus de RDW. De dienst zegt verder dat er sinds begin vorig jaar een registratieplicht is voor land- en bouwvoertuigen, waaronder trekkers en grondverzetmachines. Hier gaat het nu om ongeveer 720.000 voertuigen.

Daarnaast zijn in het kentekenregister van de RDW meer dan 390.000 volledig elektrische auto’s opgenomen. Van de bijna 9500 bussen in ons land zijn er 1500 elektrisch aangedreven. Ook is bijna 10 procent van de 762.000 snorfietsen elektrisch. Tenslotte zijn er meer dan 33.000 elektrische speed pedelecs, aldus de dienst.