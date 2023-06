Geen grip Schiphol op zomerchaos 2022, niet alle problemen weg

Schiphol had tijdens de chaos van het hoogseizoen in 2022 geen grip op alle activiteiten op de Amsterdamse luchthaven. Doordat het vliegveld in de voorgaande jaren veel werk had uitbesteed miste Schiphol op crisismomenten belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de hoeveelheid beschikbare afhandelaren of de lengte van wachtrijen. Daarmee kwam de keerzijde van jarenlange inspanningen om zo goedkoop mogelijk te werken pijnlijk aan het licht, waarbij de belangen van passagiers op het tweede plan kwamen te staan.

Die conclusies trekken onderzoekers van accountants- en consultancykantoor PwC in een rapport over het vakantieseizoen van 2022, dat werd getekend door vertraagde, geannuleerde of gemiste vluchten door de lange wachttijden. In een brief aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat schrijft Schiphol-topman Ruud Sondag dat nog niet alle achterliggende problemen zijn opgelost.

“In de meivakantie van 2023 hebben reizigers weer een aangename reis gehad via Schiphol. Dat laat zien dat de maatregelen die we hebben genomen werken en het geeft vertrouwen voor het verdere zomerseizoen”, schrijft Sondag. “Tegelijkertijd is er ook het besef dat we er nog niet zijn. Om de operationele problemen structureel op te lossen en daarmee het vertrouwen terug te winnen van reizigers, luchtvaartmaatschappijen en de maatschappij is meer nodig.”

De opvolger van de vorig jaar opgestapte Dick Benschop zegt onder andere dat de “extreem concurrerende markt voor afhandelaren op Schiphol” een blijvend probleem is. Ook erkent hij dat de arbeidsomstandigheden op Schiphol beter moeten en de infrastructuur een opknapbeurt nodig heeft.

In het rapport van PwC staat ook dat de problemen die de chaos veroorzaakten niet nieuw waren. Al in 2017 zorgde een te krappe bezetting bij beveiligingsbedrijven voor lange wachtrijen. Ook in 2021 waren er structurele tekorten en beveiligingsbedrijven waarschuwden toen al dat ze niet genoeg personeel konden leveren voor de verwachte passagiersstroom in 2022.

Volgens PwC heeft Schiphol jarenlang zich te veel gericht op zo goedkoop mogelijk werken, waarbij de onderzoekers ook naar luchtvaartmaatschappijen wijzen. Zij pleitten in 2021 nog voor zo laag mogelijke kosten met het oog op de havengelden die ze zelf moeten betalen. Schiphol zou volgens het rapport weer meer werk zelf moeten doen, in plaats van uitbesteden. Daarnaast zouden belangenbehartigers van passagiers een rol moeten krijgen binnen het bestuur van de luchthaven.