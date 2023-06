Krant: riskantere beleggingen door Britse pensioenhervormingen

Door hervormingen van het Britse pensioenstelsel worden in de nabij toekomst mogelijk miljarden ponden van pensioenfondsen naar snelgroeiende bedrijven gesluisd en geïnvesteerd in risicovollere beleggingen, meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Naar verwachting maakt minister van Financiën Jeremy Hunt volgende maand wijzigingen in de regelgeving bekend om pensioenfondsen aan te moedigen om deze riskantere, maar potentieel rendabelere investeringen te doen. De zakenkrant baseert zich op anonieme bronnen rond de zaak.

Hunt onderzoekt nog een voorstel van consultants van het Tony Blair Institute om pensioenprogramma’s in de publieke en private sector onder te brengen in fondsen die investeren in start-ups, infrastructuur en andere snelgroeiende bedrijven in het VK. De voorstellen moeten het rendement voor Britse gepensioneerden verhogen en de financiering voor nieuwe bedrijven veiligstellen.

Ook in Nederland gaat het pensioenstelsel op de schop, waarbij werknemers meer via individuele potjes gaan sparen voor hun oudedagsvoorziening. Ook is het de bedoeling dat de pensioenen meer met beleggingsresultaten van fondsen meebewegen. Daardoor kunnen de pensioenen sneller omhoog in economisch goede jaren, maar ook sneller gekort in slechtere tijden. Tegenstanders hekelen de wijzigingen, onder meer omdat het onzeker wordt wat gepensioneerden uiteindelijk aan pensioen gaan ontvangen.