Brussel trekt 5 miljoen euro extra voor Nederlandse boeren uit

De Europese Commissie stuurt bijna 5 miljoen euro naar Den Haag voor extra steun aan de boeren. Het bedrag zal rechtstreeks worden verdeeld om boeren te compenseren voor de dalende prijzen van landbouwproducten en andere economische verliezen, bijvoorbeeld als gevolg van marktverstoringen. De regering mag de subsidie tot maximaal 200 procent aanvullen.

Het dagelijks EU-bestuur maakt in totaal 330 miljoen euro extra beschikbaar uit de Europese landbouwbegroting voor boeren in 22 EU-landen. De lidstaten hadden bij de commissie aangeklopt vanwege de moeilijke tijd waarmee verschillende landbouwsectoren worden geconfronteerd. Ook boeren die te kampen hebben met de gevolgen van ongunstige klimatologische omstandigheden, zoals extreme droogte of juist veel neerslag, komen in aanmerking voor de subsidie.