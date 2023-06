China nu grootste exporteur auto’s door verkoopsprong Rusland

China verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar meer auto’s in het buitenland dan welk ander land dan ook, vooral als gevolg van een stijging van de verkoop aan klanten in Rusland.

De Chinezen exporteerden in de eerste drie maanden van het jaar 1,07 miljoen auto’s. Daarmee werd Japan van de eerste plek gestoten. Volgens onderzoeksbureau AlixPartners leverde China 112.000 auto’s aan Rusland. Dat zijn er ongeveer evenveel als in heel 2022. Westerse autofabrikanten zijn gestopt met de verkoop aan Rusland sinds de oorlog in Oekra├»ne. China doet dat nog wel.

De marktonderzoekers voorzien dat de Chinezen ook hun marktaandelen in Europa en de Verenigde Staten flink gaat uitbreiden de komende jaren. Tegen 2026 stijgt deze export naar verwachting met 67 procent.

Ook op de Nederlandse wegen verschijnen steeds meer Chinese automerken, viel eerder op te maken uit cijfers van brancheorganisatie RAI Vereniging. Inmiddels telt ons land al zo’n 13 automerken uit het land. Het gaat om onder meer Aiways, BYD, Hongqi, Polestar, Xpeng en Lynk & Co.