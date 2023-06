Onderzoek: tekort vakkrachten grote rem op Duitse economie

Het tekort aan vakpersoneel is een van de grootste hindernissen voor de groei van de Duitse economie. Dat meldt de Duitse staatsinvesteringsbank KfW in een rapport. Volgens de studie gaf 42 procent van de ondervraagde bedrijven aan te worstelen met tekorten aan vakkrachten.

Het gaat onder meer om belastingadviseurs en juridisch personeel, maar ook in de Duitse industrie zijn er tekorten aan technici en ingenieurs. Vooral in het oosten van Duitsland is er sprake van tekorten. In het zuidwesten van het land is de situatie minder nijpend, aldus KfW. Met name grotere bedrijven zouden harder worden geraakt dan kleinere ondernemingen.

De onderzoekers stellen wel dat het tekort aan geschoold personeel tijdelijk iets is afgezwakt door de afkoelende economie vanwege de oorlog in Oekraïne en hoge inflatie. Maar het tekort zal weer gaan toenemen omdat wordt verwacht dat de Duitse economie in de loop van dit jaar weer gaat aantrekken. KfW zegt dat de tekorten aangepakt moeten worden door vakpersoneel uit het buitenland te halen, de productiviteit van werknemers te vergroten en meer Duitsers aan het werk te krijgen.

Duitsland kampt met een sterke vergrijzing waardoor de krapte op de arbeidsmarkt nog sterker wordt vergroot. De Duitse regering heeft maatregelen aangekondigd om het makkelijker te maken voor vakbekwame buitenlanders om te komen werken in het land, de grootste economie van Europa.