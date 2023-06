CBS: opnieuw minder wettelijke schuldsaneringen

Het aantal mensen dat in een wettelijke schuldsanering is terechtgekomen is vorig jaar opnieuw gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er werden 1900 mensen toegelaten en eind vorig jaar zaten er in totaal 7300 mensen in zo’n schuldsaneringstraject. Maar die aantallen dalen dus al sinds 2012, toen de wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht werd.

Die wet regelt dat mensen met schulden eerst hulp krijgen van de gemeente. Instroom in de wettelijke schuldsanering wordt hiermee uitgesteld of voorkomen. Sinds 2012 is die instroom met 86 procent afgenomen.

Van alle huishoudens die vorig jaar in de wettelijke schuldsanering terecht zijn gekomen, zijn eenpersoonshuishoudens de grootste groep. Het gaat om 39 procent van het totaal. Stellen met kinderen maakten ruim een kwart uit en alleenstaande ouders waren goed voor 16 procent.

Naast de instroom werden afgelopen jaar 4900 schuldsaneringstrajecten door de rechter beƫindigd. In 2021 waren dat er nog 5800.