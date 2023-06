Wall Street veert op na reeks optimistische economische cijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten nadat beleggers hoopvol hadden gereageerd op verschillende macro-economische cijfers. Daaruit kwam naar voren dat de Amerikaanse economie enige veerkracht toont, waardoor de zorgen over een naderende recessie in de Verenigde Staten leken te verdwijnen.

Zo was er in mei sprake van een onverwachte stijging van het aantal orders voor Amerikaanse productiegoederen. In dezelfde maand steeg ook het aantal verkochte eengezinswoningen en daalden de huizenprijzen. Daarnaast steeg het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juni naar een niveau dat in de buurt kwam van het hoogste niveau in anderhalf jaar tijd.

De Dow-Jonesindex stond na de slotbel in New York 0,6 procent hoger op 33.926,74 punten. De brede S&P won 1,2 procent tot 4378,41 punten en techbeurs Nasdaq klom 1,7 procent tot 13.555,67 punten. Daarmee koerst de Nasdaq af op een winst over de maand juni van zo’n 3 procent. Over het tweede kwartaal bedraagt de koerswinst zelfs 9 procent.

Walgreens Boots zakte 9,3 procent, de sterkste daling in drie jaar tijd. De drogisterijketen, die de vraag naar zijn producten zag afnemen, heeft zijn winstverwachting voor het huidige boekjaar naar beneden bijgesteld. Klanten hebben niet langer interesse voor bijvoorbeeld coronagerelateerde artikelen, zoals zelftests. Het aandeel tikte eerder op de dag heel even het laagste niveau aan sinds 2010.

Tesla steeg 3,8 procent. De fabrikant van elektrische auto’s wist daarmee weer de weg omhoog te vinden, nadat het aandeel een dag eerder nog 6 procent was gezakt. De Zweedse automaker Volvo sloot dinsdag een overeenkomst, waarmee Volvo-bezitters toegang krijgen tot het laadpalennetwerk van Tesla. Dat bestaat uit zo’n 12.000 palen, verspreid over de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Lucid dikte 9,9 procent aan, waarmee de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s doorgroeit na de winst van een dag eerder. Maandag maakte Lucid bekend een strategische samenwerking te hebben gesloten met de Britse sportwagenfabrikant Aston Martin op het gebied van accutechnologie.

De euro was 1,0963 dollar waard, tegen 1,0962 dollar bij de slotbel op de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,3 procent in prijs tot 67,77 dollar. Brentolie kostte 2,4 procent minder op 72,37 dollar per vat.