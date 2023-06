ACM wil stroomaansluitingen die niet altijd gebruikt mogen worden

Netbeheerders krijgen de mogelijkheid om stroomaansluitingen aan te bieden die niet heel de dag gebruikt mogen worden, maar bijvoorbeeld alleen tijdens daluren. Daarmee kan het bestaande stroomnet “efficiĆ«nter” gebruikt worden, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

“Zo kunnen er meer partijen toegang krijgen tot het net. Zonneparken, windmolens en batterijsystemen kunnen dan sneller worden aangesloten”, stelt de organisatie. Volgens de nieuwe regels spreken netbeheerders en stroomafnemers van tevoren af dat de aansluiting niet de hele dag door gebruikt kan worden.

Netbeheerders krijgen ook de mogelijkheid om aansluitingen van bedrijven die langere tijd niet worden gebruikt stop te zetten. Volgens de ACM zijn de maatregelen “belangrijk voor de energietransitie”.

Doordat het stroomnet in grote delen van Nederland overbelast is kunnen veel bedrijven en instellingen geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen. Dat is mede het gevolg van de energietransitie, waardoor de vraag naar stroom flink is toegenomen. Onder meer zonneparken en laadpalen vragen veel ruimte op het stroomnet. Het is al langer bekend dat het elektriciteitsnet in Nederland de massale overstap naar zonnepanelen niet aankan. Dat komt onder meer omdat stroomkabels in wijken vaak te dun zijn.