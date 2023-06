Noorwegen keurt voor miljarden aan olie- en gasprojecten goed

De Noorse overheid heeft woensdag voor miljarden aan olie- en gasprojecten goedgekeurd om zo de productie in stand te houden. Door de oorlog in Oekraïne is Noorwegen de belangrijkste leverancier van aardgas aan Europa geworden omdat de Russische gasleveringen sterk zijn afgenomen.

Het ministerie van Energie geeft nu groen licht voor meer dan 200 miljard kroon (omgerekend 17 miljard euro) aan negentien projecten van vooral de Noorse olie- en gasbedrijven Aker BP en Equinor. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden en de uitbouw van bestaande velden in de Noordzee en de Noorse Zee. Zo worden in het offshore-veld Yggdrasil 55 nieuwe boorputten gepland. Yggdrasil zou het equivalent van ongeveer 650 miljoen vaten olie en gas bevatten, waarmee het een van de grootste projecten voor de kust van Noorwegen van de afgelopen jaren is.

Noorwegen vervoert olie en gas via pijpleidingen naar onder meer het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In een verklaring stelde de Noorse energieminister dat met die nieuwe productie het land zijn hoge leveringen aan afnemers kan volhouden. Ook zorgen ze voor werkgelegenheid, aldus Oslo.

Klimaatgroeperingen reageerden verontwaardigd op het besluit. Volgens Greenpeace wordt de klimaatcrisis hierdoor verder verergerd. De Noorse tak van het Wereld Natuur Fonds spreekt van een “treurige dag” voor het klimaat.