Wall Street voorzichtig na rentecommentaar centrale banken

De aandelenbeurzen in New York zijn met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Kopstukken van de centrale banken van de Verenigde Staten, de eurozone en het Verenigd Koninkrijk benadrukten dat zij nog niet klaar waren met de strijd tegen de hoge inflatie, die zij doorgaans te lijf gaan met renteverhogingen. Amerikaanse chipbedrijven stonden in de schijnwerpers vanwege een mogelijke aanscherping van exportbeperkingen naar China.

De Dow-Jonesindex verloor 0,2 procent tot 33.852,66 punten. De bredere S&P 500 zakte een fractie tot 4376,86 punten en de Nasdaq won 0,3 procent tot 13.591,75 punten.

Veel trokken handelaren zich niets aan van de nieuwe waarschuwing van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die hintte op twee opeenvolgende renteverhogingen. Zo stegen de meeste staatsobligaties juist in waarde, terwijl de vrees voor verdere renteverhogingen daar vaak juist voor lagere koersen zorgt.

De Europese beurzen eindigden eerder op de dag nog in opperbeste stemming. Optimisme kreeg daar de overhand na beter dan verwachte cijfers over het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten, wat zorgen over een recessie enigszins teniet deed. Ook centralebankhoofden Christine Lagarde en Powell temperden op een bijeenkomst in het Portugese Sintra de vrees voor grote economische krimp.

Chipbedrijf Nvidia zakte 1,8 procent. Beleggers reageerden op mediaberichten dat de VS de export van chips naar China verder aan banden willen leggen. Zo zouden meer chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie onder strenge exportregels moeten vallen, wat onder andere Nvidia kan raken. Branchegenoten Intel, Qualcomm en Texas Instruments verloren tot 1,9 procent.

Voedingsmiddelenproducent General Mills kwam met tegenvallende kwartaalcijfers en winstverwachtingen. Het bedrijf achter ontbijtgranenmerk Cheerios zakte 5,2 procent.

Een opvallende winnaar was Joby Aviation, een bedrijf dat een vliegende taxi op de markt wil zetten. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft toestemming gegeven voor testvluchten met exemplaren die uit de fabriek komen. Hoewel het bedrijf volgens zijn oprichters nog een lange weg te gaan heeft tot de vliegende taxi’s passagiers kunnen vervoeren, werd Joby op de beurs in New York ruim 40 procent meer waard.

De dollar was 1,0915 dollar waard, tegenover 1,0908 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 69,14 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder op 73,54 dollar per vat.