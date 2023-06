Afrikaanse varkenspest bezorgt slachter Vion fors verlies

Vleesverwerker Vion heeft in 2022 veel last gehad van de oplopende inflatie en de Afrikaanse varkenspest. Die problemen zorgden ervoor dat het nettoverlies van de slachter opliep tot 108 miljoen euro, waarmee het negatieve resultaat ruim drieënhalf keer zo groot was als in 2021.

Na de oorlog in Oekraïne schoten de prijzen voor veevoer, dieren en energie omhoog, waardoor ook Vion met hogere kosten zat. Die kon de Brabantse vleesverwerker niet meteen volledig doorberekenen aan klanten. Tegelijkertijd voelden consumenten dezelfde prijsexplosie in hun portemonnee, waardoor ze minder uitgaven aan vlees in de supermarkt of speciaalzaak.

In Duitsland had de vleesverwerkende industrie bovendien last van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest. Duitse bedrijven kunnen daardoor geen varkensvlees meer exporteren naar landen buiten Europa, waarbij vooral de stilgevallen verkoop aan China en andere Aziatische landen een aderlating was.

Vion is om die reden bezig zijn slachterijen in te laten krimpen, nu het aantal te slachten varkens in Duitsland 25 procent lager ligt dan vijf jaar geleden. Daarnaast sluit het bedrijf zijn runderslachterij in Bad Bramstedt met 250 werknemers, waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten.

Het forsere verlies is mede het gevolg van reorganisatiekosten en afschrijvingen van 63,4 miljoen euro. Daarnaast was Vion meer kwijt aan rentes. De omzet steeg juist met zo’n 16 procent tot 5,3 miljard euro, omdat Vion de hogere inkoopprijzen voor vee voor een deel wel doorberekende aan klanten.

Het verlies is ook een tegenvaller voor de ongeveer 12.000 boeren en tuinders die lid zijn van de zuidelijke landbouworganisatie ZLTO. Zij zijn indirect de aandeelhouders van Vion, maar krijgen over 2022 geen dividend uitgekeerd. Het is het tweede jaar op rij waarover de vleesverwerker geen winst uitkeert.