Duitsland trekt 900 miljoen extra uit voor aanleg laadpunten

De Duitse overheid trekt nog eens 900 miljoen euro uit voor de aanleg van laadpunten voor elektrische auto’s bij huishoudens en bedrijven. Dat maakte het Duitse transportministerie bekend. Met die subsidies wil de Duitse regering de overgang naar elektrisch rijden helpen versnellen.

Het geld komt bovenop de 6,3 miljard euro die Berlijn in oktober vorig jaar had aangekondigd over de komende drie jaar te zullen investeren in laadpunten. Momenteel telt het land ongeveer 90.000 publieke oplaadpunten en in 2030 zouden dat er 1 miljoen moeten zijn.

Volgens de Duitse autoriteiten waren er eind april meer dan 1,2 miljoen volledig elektrisch aangedreven auto’s in het land. De doelstelling van Berlijn voor 2030 ligt op 15 miljoen elektrische auto’s. Veel Duitsers zijn nog voorzichtig met de aanschaf van elektrische wagens vanwege de hoge kosten, beperkte actieradius en het gebrek aan laadstations in met name afgelegen gebieden.

Met deze investeringen wil de overheid meer Duitsers overhalen om over te stappen op elektrisch rijden. Het land wil in 2045 namelijk klimaatneutraal zijn en elektrische auto’s moeten daar een belangrijke bijdrage aan leveren.