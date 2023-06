Goldman Sachs verliest toppositie adviseren overnames en fusies

De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft in de eerste helft van dit jaar zijn toppositie bij het adviseren bij fusies en bedrijfsovernames moeten afstaan aan concurrent JPMorgan Chase. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van eigen berekeningen. Het is voor het eerst sinds 2018 dat Goldman Sachs, een van de bekendste zakenbanken op Wall Street, in een periode van een halfjaar die leidende positie moet prijsgeven.

Volgens Bloomberg was JPMorgan Chase wereldwijd adviseur bij fusies en overnames met een totale waarde van 284 miljard dollar, wat neerkomt op een marktaandeel van 22,5 procent. Goldman Sachs staat op de tweede plek met 237 miljard dollar aan deals, wat goed is voor 18,8 procent van de markt.

De wereldwijde markt voor fusies en overnames is dit jaar wel flink ingezakt, mede door onzekerheid op de beurzen vanwege de renteverhogingen van centrale banken tegen de hoge inflatie. In totaal was er in de eerste jaarhelft volgens Bloomberg met deals een bedrag gemoeid van 1,3 biljoen dollar, een daling van 42 procent. Vanwege de afgekoelde markt zijn zakenbanken waaronder Goldman Sachs banen aan te schrappen.

Overigens kan Goldman Sachs over het gehele jaar zijn Amerikaanse rivaal JPMorgan Chase nog wel inhalen om de toppositie weer over te nemen. Dat gebeurde ook in 2018. Bloomberg stelt dat in de afgelopen twintig jaar Goldman Sachs slechts drie keer niet koploper was voor een heel jaar.