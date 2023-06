Inflatie Duitsland loopt verder op, Spanje daalt

De inflatie in Duitsland en België is in juni verder opgelopen. In Spanje stegen de prijzen juist minder hard dan in de voorgaande maand. Daar daalde de inflatie voor het eerst in twee jaar tijd tot beneden de 2 procent.

Dat kwam vooral door een daling van de prijzen van gas en elektriciteit. Ook lagere prijzen voor autobrandstoffen zorgden voor een afname. Prijzen stegen in Spanje in doorsnee 1,9 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In mei bedroeg de inflatie nog 3,2 procent. Economen van ING voorzien dat de inflatie in Spanje wel weer oploopt in de tweede helft van het jaar, vooral als gevolg van gestegen olieprijzen.

In Duitsland bedraagt de inflatie nu 6,8 procent, ten opzichte van 6,3 procent in mei. Dat is in lijn met de verwachtingen van economen. In België daalde de inflatie tot 4,15 procent van 5,2 procent een maand eerder. Vrijdag wordt bekend hoe de kosten van het levensonderhoud zich in Nederland hebben ontwikkeld.