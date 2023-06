China verzet zich tegen exportbeperking voor ASML

De Chinese ambassade in Den Haag noemt de regeling om de export van chipmachines van ASML te beperken “misbruik van exportcontrolemechanismen” die de vrije handelsregels “ernstig verstoren”. Het kabinet maakte eerder op de dag bekend dat de in maart aangekondigde exportcontrolemaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders vanaf september gaat gelden. China “verzet zich krachtig” tegen de maatregel, laat de woordvoerder van de ambassade weten in een verklaring.

De invoering van de beperking is “onredelijk en onhoudbaar”, aldus de verklaring van de ambassade. Die wijst er onder meer op dat China ’s wereld grootste markt voor halfgeleiders is en een belangrijk onderdeel is van de bevoorradingsketen. Er wordt gewaarschuwd dat de maatregel verlies kan toebrengen aan Nederlandse bedrijven en de goede reputatie van Nederland als voorstander van vrije handel kan schaden.

Het kabinet komt met de exportbeperking na Amerikaanse druk. Dat land vreest dat de Chinezen de technologie zullen gebruiken voor militaire doeleinden.