FME: personeelsgebrek bemoeilijkt nieuwe energiebesparingsplicht

Bedrijven in de technologische industrie maken zich zorgen over de nieuwe energiebesparingsplicht die per 1 juli ingaat. Volgens ondernemersorganisatie FME wordt de uitvoering in de praktijk “een behoorlijke opgave” in de industrie en het mkb door het grote gebrek aan technisch personeel.

Die plicht houdt in dat bedrijven maatregelen die energie besparen moeten nemen, als deze zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ook moet de uitstoot worden verlaagd. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van zonnepanelen en de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Maar de FME zegt dus dat dit in de praktijk lastig kan worden omdat er een groot gebrek is aan technisch personeel voor aanleg van onder meer zonnepanelen. Het is al vaker gezegd dat die tekorten een hindernis vormen voor de energietransitie. Ook wijst de FME erop dat door de gestegen energieprijzen de terugverdientijden fors afnemen en het aantal te nemen maatregelen juist toeneemt.

Verder stelt de organisatie dat grote bedrijven, die onder het Europese handelssysteem van emissierechten (ETS) vallen, hiermee te maken krijgen. “Zij worden daardoor dubbel aangesproken, via de CO2-prijs en nu ook de wet.” De FME vraagt zich af of het wel verstandig was om deze bedrijven te vragen om ook een hele reeks maatregelen te laten nemen met kleine CO2-effecten. De organisatie ziet liever dat ETS-bedrijven zich kunnen concentreren op het nemen van procesmaatregelen zoals ovens van het gas af halen en op elektriciteit te laten draaien.

De FME zegt dat een groep van circa 80.000 kleine bedrijven op 1 december hierover verslag moet uitbrengen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “Wat veel mkb-bedrijven onderschatten, is het feit dat ze de RVO niet alleen over hun energieverbruik moeten informeren. Ze moeten ook de energiebesparende maatregel daadwerkelijk nemen. Uit RVO-cijfers blijkt dat dit nog te weinig gebeurt.”