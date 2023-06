Grote Europese bedrijven waarschuwen voor te strenge regels AI

Meer dan 160 topbestuurders uit het internationale bedrijfsleven hebben in een open brief hun zorgen geuit over nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie (AI) die de Europese Unie zou willen invoeren. Die zouden de concurrentiekracht en onafhankelijkheid van Europa op het spel zetten. Onder meer bierbrouwer Heineken, autofabrikant Renault en vliegtuigbouwer Airbus horen bij de bedrijven die de brief ondertekenden.

Het Europees Parlement keurde onlangs wetgeving goed om AI aan te pakken. De beoogde Europese verordening reguleert het ontwerpen van AI, het gebruik ervan en de verkoop van AI-systemen. Gezichtsherkenning met slimme camera’s in de publieke ruimte wordt verboden en er komen bindende regels voor grote chatbotmodellen als ChatGPT.

De ondertekenaars van de brief menen dat die regels Europa op achterstand zetten. Volgens de voormalige Franse minister C├ędric O is die wetgeving te veel gericht op het beperken van de technologie, terwijl juist de risico’s beperkt zouden moeten worden. Bedrijven die generatieve AI-systemen ontwikkelen, zouden te maken krijgen met hoge kosten om aan alle regels te voldoen en buitengewone risico’s lopen om verantwoordelijk te worden gehouden voor misstanden. Dat zou ertoe kunnen leiden dat vernieuwende bedrijven verhuizen naar buiten Europa en investeerders zich niet aan AI willen branden.