Philips koploper in AEX, ASML daalt na strengere exportregels

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht omhoog onder aanvoering van zorgtechnologieconcern Philips. ASML stond daarentegen onderaan. De Nederlandse overheid maakte officieel bekend dat het bedrijf vanaf september bepaalde chipmachines niet meer naar China mag exporteren. De maatregel werd in maart al aangekondigd en ASML herhaalde dat het geen groot effect zal hebben op de resultaten.

Persbureau Reuters meldde verder dat de Verenigde Staten een manier hebben gevonden om de export van chipmachines van ASML naar China nog verder in te perken. Zo wil de Amerikaanse regering de verkoop van apparatuur aan zes Chinese fabrieken verbieden als die een klein percentage onderdelen uit de VS bevat. Daarmee zou ook de verkoop van oudere modellen van ASML aan die klanten geblokkeerd kunnen worden. Het aandeel zakte 1,9 procent.

Beleggers reageerden ook op een verdere afkoeling van de inflatie in de eurozone. Die kwam in juni uit op 5,5 procent, tegen 6,1 procent in mei. De kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie en voeding niet worden meegenomen, liep daarentegen wel licht op.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 771,90 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 895,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,1 procent.

Naast Philips (plus 2,3 procent) stonden de bank ABN AMRO en ING in de kopgroep van de AEX, met winsten van 2 procent en 1,6 procent. Aegon klom 1 procent. De verzekeraar gaat zich statutair vestigen in Bermuda, waardoor het bedrijf niet langer onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) valt. De stap volgt op de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR.

In de MidKap stond roestvrijstaalmaker Aperam onderaan met een verlies van bijna 6 procent, na een verkoopadvies door analisten van Oddo BHF. Flow Traders volgde met een min van 2 procent. De flitshandelaar waarschuwde op de laatste dag van juni voor moeilijke marktomstandigheden in het afgelopen kwartaal.

Ebusco raakte 9 procent kwijt. Analisten van investeringsbank Jefferies haalden de fabrikant van elektrische bussen van hun kooplijst. Jefferies werd wel positiever over snellaadbedrijf Fastned (plus 4,8 procent), dat op de kooplijst werd gezet.

De euro was 1,0846 dollar waard, tegen 1,0880 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 70,20 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 74,60 dollar per vat.