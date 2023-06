Rapport: Britse voedselzekerheid in gevaar door tekort personeel

De voedselzekerheid in het Verenigd Koninkrijk is in gevaar door het grote gebrek aan arbeidskrachten in de voedingsindustrie. Dat stelt een onafhankelijke onderzoekscommissie in een rapport. De commissie adviseert de overheid daarom om een regeling te verlengen waardoor meer buitenlandse arbeidskrachten in de Britse voedingsbranche kunnen komen werken.

De tekorten aan personeel bij onder meer landbouwbedrijven en slachterijen in het Verenigd Koninkrijk spelen al langer. Door de brexit en de coronacrisis zijn met name veel Oost-Europeanen teruggekeerd naar hun eigen land en niet meer teruggekomen. Dat heeft ervoor gezorgd dat er problemen zijn ontstaan met de voedselproductie, maar het leidt ook tot hogere prijzen omdat personeel moet worden gelokt met hogere lonen. Die hogere prijzen voor levensmiddelen zijn inmiddels de belangrijkste aanjager van de inflatie in het land.

Door de regeling voor arbeidsmigranten te verlengen zouden Britse voedingsbedrijven meer vertrouwen krijgen dat ze voldoende personeel hebben en dus ook meer investeringen in productie doen, stelt de commissie. Ook zou campagne moeten worden gevoerd om de voedingsindustrie aantrekkelijker te maken voor Britse werknemers.

De Britse minister van Landbouw Mark Spencer zei dat de regering in het najaar met een volledig antwoord zal komen op het rapport. Premier Rishi Sunak heeft al gepleit voor een grotere voedselproductie in eigen land.