Techbedrijven zetten Nikkei op verlies in gemengde regio

De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag omlaag onder aanvoering van de Japanse techbedrijven. Beleggers namen wat winst op de laatste dag van de sterke beursmaand juni. Een daling van de Japanse industriële productie in mei zorgde daarbij voor enige koersdruk. Ook waarschuwde de Japanse minister van Financiën voor een te grote waardedaling van de Japanse yen. De Japanse munt staat onder druk ten opzichte van de Amerikaanse dollar omdat de Bank of Japan in tegenstelling tot andere grote centrale banken de rente nog niet heeft verhoogd.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde kort voor sluiting van de markt 0,5 procent lager. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron zakte meer dan 1 procent. Elektronicaconcern Sony en computerspelletjesmaker Nintendo daalden rond de 1 procent. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de inflatie exclusief de prijzen van verse voeding in Tokio in juni is uitgekomen op 3,2 procent. Dat was iets minder dan economen hadden verwacht. De prijsstijging in de Japanse hoofdstad ligt daarmee al dertien maanden op rij boven de doelstelling van de Japanse centrale bank.

De beurs in Shanghai klom 0,8 procent. Het Chinese statistiekbureau liet weten dat de omvangrijke industrie van het land in juni voor de derde maand op rij is gekrompen. Ook de groei van de dienstensector nam af. De zwakke cijfers wakkerden de hoop aan op meer steunmaatregelen van de Chinese overheid om het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie aan te jagen.

De Hang Seng-index in Hongkong won een fractie. Webwinkelconcern Alibaba zakte ruim 1 procent en internet- en gamesbedrijf Tencent verloor 0,8 procent. In Seoul steeg de Kospi 0,5 procent ondanks koersverliezen van de grote Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung (min 0,3 procent) en SK Hynix (min 0,8 procent). De All Ordinaries in Sydney daalde een fractie.