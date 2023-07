Chipsector centraal op Damrak na exportbeperkingen China

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. De aandacht van beleggers gaat daarbij onder meer uit naar de chipbedrijven. China heeft namelijk exportbeperkingen opgelegd voor twee belangrijke grondstoffen die cruciaal zijn voor de chipsector. De maatregel lijkt een tegenreactie van de Chinezen op de onlangs bekendgemaakte exportbeperkingen voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML richting China.

Vanaf 1 augustus moeten exporteurs van deze metalen, genaamd gallium en germanium, eerst toestemming vragen aan de Chinese overheid om ze het land uit te verschepen. Ook moeten ze details over de buitenlandse kopers rapporteren. De Chinese producenten van deze metalen gingen dinsdag flink vooruit op de beurzen in Shanghai en Shenzhen.

De beurshandel zal verder waarschijnlijk rustig verlopen aangezien Wall Street dicht blijft vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Woensdag wordt de handel weer hervat. Op die dag komen onder meer het banenrapport van loonstrookverwerker ADP en de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve naar buiten.

De Aziatische markten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 1 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,2 procent. De beurs in Sydney werkte een eerder verlies weg en won 0,4 procent. De Australische centrale bank hield de rente ongewijzigd op 4,1 procent. Volgens de centrale bankiers van het land heeft de inflatie haar piek bereikt. Een nipte meerderheid van de economen had vooraf gerekend op een verdere verhoging, na de verrassende renteverhoging een maand geleden.

Ook Flow Traders staat in de belangstelling. De flitshandelaar, die afgelopen vrijdag al waarschuwde voor moeilijke marktomstandigheden, zag de handelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots halveren ten opzichte van het eerste kwartaal. Onder de streep blijft er volgens het bedrijf een kleine operationele winst over. Op 28 juli maakt het bedrijf de volledige resultaten bekend.

De euro was 1,0893 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 70,10 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 74,98 dollar per vat.