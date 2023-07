Kosten Franse rellen tot nu toe 280 miljoen euro

Franse verzekeraars hebben tot nu toe voor 280 miljoen euro aan schadeclaims ontvangen als gevolg van de rellen in Frankrijk afgelopen week. In totaal kwamen er 5900 claims binnen, maakte de brancheorganisatie France Assureurs bekend.

De rellen barstten los nadat een tiener van Algerijnse afkomst op 27 juni in een westelijke voorstad van Parijs dodelijk werd getroffen door een politiekogel toen hij geen gevolg gaf aan opdrachten van agenten. De onlusten in de westelijke buitenwijken van de Franse hoofdstad breidden zich snel uit naar andere plaatsen. Relschoppers vernielden onder meer auto’s en stichtten brand. Ook werden er winkels geplunderd.

De laatste keer dat er dergelijke grote bedragen zijn geclaimd in Frankrijk was eind 2005, toen er wekenlang werd gereld door jongeren en duizenden auto’s werden gesloopt. Dat had ook te maken met onvrede over het optreden van politieagenten. Toen kwamen er 10.000 claims binnen met een schadebedrag van in totaal 205 miljoen euro.