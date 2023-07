Toezichthouder doet onderzoek naar Plus om nieuwe plasticregels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft supermarktketen Plus om opheldering gevraagd over de naleving van nieuwe regels over wegwerpplastic. Winkeliers moeten op hun kassabon vermelden welk bedrag klanten extra kwijt zijn aan de nieuwe heffing op wegwerpplastic, maar volgens de NOS doet Plus dit nog niet. De ILT moet erop toezien dat bedrijven zich aan de nieuwe plasticwet houden en is een onderzoek begonnen naar de winkelketen, bevestigt een woordvoerder.

“Je bent als supermarkt verplicht het bedrag van de toeslag voor plastic apart te vermelden. Zo zie je als klant welk bedrag je kwijt bent aan plastic, wat je er mogelijk toe aanzet andere beslissingen te nemen”, legt de woordvoerder uit.

De ILT heeft dinsdagmiddag een telefoongesprek gehad met Plus om na te gaan of het bedrijf de regels echt overtreedt. Het is nog niet duidelijk wat de volgende stappen zullen zijn. “Je kijkt in dit soort gevallen wat de ernst van de overtreding is en of het doelbewust is. Een gesprek kan voldoende zijn, maar in het uiterste geval kan het om dwangsommen gaan. Dat behoort tot onze middelen.”

Sinds 1 juli zijn bedrijven als snackbars en supermarkten verplicht een extra heffing in rekening te brengen als ze plastic verpakkingen, bekers of bakjes voor eenmalig gebruik verkopen. Dit moet ervoor zorgen dat er minder plastic zwerfafval ontstaat doordat mensen minder vaak voor wegwerpplastic kiezen.

Het is nadrukkelijk verplicht die nieuwe heffing apart te vermelden. Een woordvoerder van Plus liet aan de NOS weten dat het de keten het “technisch” niet op tijd lukte om die heffing op de kassabon te krijgen.

De ILT onderstreept dat juist supermarkten erg belangrijk zijn bij het tegengaan van de berg plastic afval. “Zij zijn enorm belangrijk in het dagelijks leven van veel mensen, dus vinden wij dat zij zich gewoon aan de regels moeten houden”, zegt de woordvoerder.