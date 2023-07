Uitzendbureaus kregen 1,5 miljoen euro aan boetes van inspectie

Uitzendbureaus en hun klanten zijn de afgelopen drie jaar honderden keren in de fout gegaan, meldt de Arbeidsinspectie. In die periode legde de toezichthouder uitzendbureaus voor 1,5 miljoen euro aan boetes op. Bij strafzaken vanwege malafide uitzendconstructies die de inspectie aan het Openbaar Ministerie overdroeg, heeft justitie 3,2 miljoen euro aan illegaal verkregen winsten geïnd.

Van 2020 tot en met 2022 ontdekte de Arbeidsinspectie bij 873 werkgevers een overtreding. Twee soorten overtredingen staken er daarbij bovenuit, meldt de toezichthouder op zijn website. Zo stelden werkgevers vaak de identiteit niet vast van werknemers, terwijl dit wel verplicht is voor uitzendbureaus. Daarnaast was er vaak sprake van onderbetaling.

In Nederland zijn ruim 16.000 uitzendbureaus actief, waar jaarlijks bijna 1 miljoen mensen voor werken. De Arbeidsinspectie deed vooral onderzoek naar mogelijke misstanden in sectoren waar uitzendkrachten laagbetaald werk doen, zoals in de horeca, land- en tuinbouw, industrie, de bouw en logistiek. Daar zijn volgens de inspectie de risico’s op overtredingen het grootst, onder andere omdat hier vaak arbeidsmigranten werken. Zij spreken vaak geen Nederlands of kennen de plaatselijke wetgeving niet, waardoor ze kwetsbaar zijn.

De Arbeidsinspectie signaleert ook een stijging van het aantal overtredingen van de wetgeving voor het inschakelen van buitenlandse werknemers van buiten de Europese Unie. Ook ziet de toezichthouder dat uitzendbureaus die arbeidsmigranten laten meebetalen voor hun huisvesting vaak het maximaal toegestane bedrag innen. Het gaat dan om 25 procent van het minimumloon.