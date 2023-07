ACM: bijna alle leveranciers bieden contracten onder prijsplafond

Bijna alle leveranciers van gas en elektriciteit bieden nieuwe klanten contracten aan met prijzen onder het prijsplafond. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ondanks dit ruime aanbod van voordelige contracten heeft volgens de toezichthouder meer dan de helft van de huishoudens echter nog een energiecontract met prijzen boven het prijsplafond.

Volgens gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de subsidieregeling van het prijsplafond uitvoert, betalen huishoudens voor 49 procent van de elektriciteitsaansluitingen en voor 59 procent van de gasaansluitingen prijzen boven het prijsplafond. De subsidieregeling stopt op 31 december 2023 en vanaf die datum moeten consumenten weer de volle prijs van hun energiecontract betalen, waarschuwt de ACM.

Consumenten die nu meer gas en elektriciteit gebruiken dan de maximumhoeveelheden van het prijsplafond kunnen volgens de toezichthouder vaak direct profiteren van een overstap naar een goedkoper contract. Huishoudens die er zeker van willen zijn dat ze na 31 december niet meer hoeven te betalen dan de prijzen van het prijsplafond, kunnen volgens de ACM op dit moment kiezen voor een vast contract met een looptijd van minimaal een jaar met prijzen onder het prijsplafond.

Met de nieuwe regels die op 1 juni zijn ingegaan is een vast contract ook echt een vast contract. Bij een dynamisch contract verschillen de tarieven per dag of zelfs per uur. Huishoudens zijn met deze contracten dus niet zeker van de hoogte van de tarieven. Consumenten moeten volgens de toezichthouder goed bedenken wat voor contract het beste bij hun situatie past en aanbiedingen van verschillende leveranciers met elkaar vergelijken.