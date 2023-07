Certificaten Triodos op eerste handelsdag 40 procent minder waard

Certificaten van Triodos zijn ruim 40 procent in waarde gedaald op de eerste dag dat die alternatieve aandelen weer konden worden verhandeld. Daarmee hebben bezitters van de stukken bij elkaar honderden miljoenen euro’s verloren. Tijdens de coronacrisis legde de bank zijn handelssysteem voor certificaten stil en sindsdien konden beleggers die stukken niet meer te gelde maken.

Triodos maakt het nu mogelijk om via een handelsplatform één keer per week certificaten te kopen of te verkopen. Afhankelijk van het aanbod en de vraag wordt een prijs vastgesteld. Woensdag, de eerste dag dat dit gebeurde, was een certificaat 50 euro waard. Dat was op het moment dat Triodos het oude handelssysteem stillegde 84 euro.

De op duurzaamheid gerichte bank gaf sinds zijn oprichting in 1980 certificaten van aandelen uit die nergens anders te verhandelen waren. Triodos kocht die zelf weer in als er meer verkooporders dan kooporders waren, maar het bedrijf besloot het systeem stil te leggen toen door de coronapandemie beleggers massaal van hun certificaten af wilden. Met het bedrijf Captin is nu een alternatief opgezet.

Het stilleggen van de handel zorgde voor boze reacties van beleggers. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters, die de belangen behartigt voor kleine beleggers, hadden veel certificaathouders tussen de 40.000 en 80.000 euro geïnvesteerd in de certificaten. Zijn konden door het stilleggen van de handel lang niet bij hun geld voor het pensioen.

De waardedaling van de certificaten op woensdag komt dicht in te buurt van de schatting die de Stichting Certificaathouders Triodos gaf. Analisten rekenden volgens die organisatie voor gedupeerde Triodos-beleggers op een daling van 45 procent, wat zou neerkomen op een verlies van 550 miljoen euro.