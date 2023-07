Energieverbruik op laagste niveau in ruim dertig jaar

Het totale energieverbruik in Nederland is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 1990, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Vorig jaar nam het verbruik van onder meer stroom, aardgas en olie met 10 procent af vergeleken met het voorgaande jaar.

Het verbruik van aardgas liet het afgelopen jaar zelfs een daling zien van 21 procent. Dat kwam vooral door een afname van het gasverbruik door huishoudens, mede door het warmere weer en door de hoge gasprijzen.

In de landbouw was de daling van aardgasverbruik met 31 procent relatief het grootst van alle sectoren. Ook deze daling hing samen met de hoge gasprijs. “Aardgasverbruik in de landbouw zit namelijk vooral bij de glastuinbouw, waar dit verbruik een relatief groot deel van de totale kosten vormt”, stelt het CBS.

Elektriciteitsproducenten verbruikten vorig jaar ook veel minder aardgas voor de productie van stroom. Dat geldt ook voor olieraffinaderijen. “Een deel van de verklaring hiervoor is het toegenomen gebruik van olierestgassen en lpg voor productie van warmte en waterstof”, aldus het statistiekbureau.

Het CBS maakte onlangs bekend dat van alle energie die vorig jaar werd verbruikt (elektriciteit én warmte), 15 procent uit hernieuwbare bronnen vandaan kwam. Het gebruik van hernieuwbare energie in Nederland is inmiddels over de helft richting het afgesproken doel voor 2030.