PostNL: postbezorgers in 3 provincies niet de weg op om code rood

Postbezorgers in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland gaan niet de straat op vanwege code rood door zeer harde windstoten. Dat laat PostNL weten. In Noord-Holland geldt de maatregel tot 13.00 uur, in Flevoland tot 14.00 uur en in Friesland tot 15.00 uur.

De bezorgtijden worden verruimd tot 21.00 uur, aldus een verklaring van PostNL.

Een woordvoerder van het postbedrijf heeft in een toelichting gezegd dat postbezorgers niet met de fiets en te voet de weg op gaan als de situatie onverantwoord is, want “veiligheid staat voorop”. Het bedrijf houdt de ontwikkelingen rond de storm daarom goed in de gaten.

De pakketbezorging ondervindt volgens de woordvoerder minder overlast van het noodweer omdat die bezorgers met bussen rijden.