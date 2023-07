Forse toename woningaanbod in Amsterdam roept vragen op

Het aantal te koop staande woningen in Amsterdam is fors toegenomen. De toename is zo sterk dat dit bij makelaars in de hoofdstad vragen oproept. Mogelijk neemt het huizenaanbod op de koopmarkt vooral toe doordat grote verhuurders massaal huurwoningen in de verkoop zetten.

In het tweede kwartaal werden er in Amsterdam in totaal 1771 woningen aangeboden bij MVA makelaars. Dat is bijna 23 procent meer dan een kwartaal eerder. Daarmee ligt het woningaanbod een kleine 15 procent boven het niveau van een jaar terug en ook ruim boven het gemiddelde van de laatste jaren.

“Hiermee komt er voor een koper meer aanbod op de markt”, stelt voorzitter Jerry Wijnen van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) tevreden. “Wel zetten wij onze vraagtekens bij de herkomst van deze woningen. Zijn dit echt nieuwe woningen of zijn het woningen die vanwege aanstaande regelgeving van de huur- naar de koopmarkt verschuiven?”

Het kabinet heeft verschillende regels bedacht die volgend jaar in moeten gaan en huurwoningen goedkoper zouden moeten maken. Maar door verschillende kenners is al gezegd dat de maatregelen wel eens anders kunnen uitpakken dan gewenst. Makelaarsorganisatie NVM wees er eerder op dat de verhuur voor verhuurders onrendabel dreigt te worden, waardoor het aanbod aan huurwoningen zou kunnen afnemen. Voor veel huurwoningen zou het interessanter worden om ze te verkopen dan opnieuw te verhuren.

Ook in Noord- en Zuidoost-Friesland, de Achterhoek, Zuidwest-Overijssel, Zeeland, de Kop van Noord-Holland en de Gooi en Vechtstreek is het woningaanbod de laatste maanden flink toegenomen. Landelijk bezien stabiliseerde het woningaanbod juist. In totaal staan er nu nog geen duizend woningen extra te koop ten opzichte van een kwartaal eerder, komt naar voren uit de cijfers die de NVM donderdag presenteerde. In de loop van vorig jaar is het eerder sterk geslonken aanbod aan koopwoningen in Nederland wel zo goed als verdubbeld.

MVA-makelaars verkochten in Amsterdam afgelopen kwartaal 1922 woningen. Dit is bijna 31 procent meer dan een kwartaal eerder, maar wel zo’n 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De huizenprijzen in de hoofdstad zijn in een jaar tijd dik 13 procent gedaald. Wel lagen de prijzen waarvoor huizen van eigenaar verwisselden in april, mei en juni ruim 4 procent hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar.