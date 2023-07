Franse rechter: nieuwe projecten TotalEnergies mogen doorgaan

De Franse rechter heeft donderdag besloten zich niet te buigen over een rechtszaak tegen olie- en gasconcern TotalEnergies. Die was aangespannen door een collectief van milieuorganisaties en lokale overheden. Zij hoopten op die manier te kunnen afdwingen dat TotalEnergies onmiddellijk zou stoppen met nieuwe olie- en gasprojecten.

Dezelfde groep spande in 2020 al een zaak aan tegen het energiebedrijf om TotalEnergies te dwingen de CO2-uitstoot in lijn te brengen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De overheden en milieuclubs hadden de rechter nu gevraagd om nieuwe projecten te pauzeren in afwachting van de uitkomst daarvan.

De eisers voerden aan dat de toezeggingen van TotalEnergies om de koolstofuitstoot terug te dringen onvoldoende waren om aan de klimaatafspraken te voldoen. Maar de naar voren gebrachte argumenten werden door de rechter niet-ontvankelijk verklaard.