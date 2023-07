Messen en tabak binnenkort niet meer te koop bij Albert Heijn

Supermarktketen Albert Heijn stopt vanaf eind volgende week met het verkopen van messen. Dit heeft de marktleider besloten vanwege de “toenemende agressie in de maatschappij”, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van NH Nieuws.

Verder zijn sigaretten en andere tabak vanaf 1 januari niet meer te koop bij de supermarktketen. Dat is een halfjaar eerder dan het landelijke verbod dat het kabinet voor supermarkten instelt. Het online kopen van tabak is sinds begin deze maand al niet meer mogelijk bij Albert Heijn. “Albert Heijn is voorstander van de beweging naar een rookvrije generatie”, stelt de keten in een toelichting.

Twee jaar geleden stopte concurrent Lidl al met de verkoop van sigaretten en tabak.