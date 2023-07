Miljardenwinst voor de NAM door hogere gasprijs

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft vorig jaar een miljardenwinst gemaakt, vooral als gevolg van de hogere gasprijs. Ook een eerdere reorganisatie bij het bedrijf, waar Shell en ExxonMobil samen eigenaar van zijn, stuwde de resultaten.

De NAM behaalde een nettowinst van 2,4 miljard euro, tegen 385 miljoen euro in 2021, staat in het jaarverslag. Het bedrijf spreekt van een uitzonderlijk jaar, door de gestegen gasprijzen. “De gasprijzen liggen in 2023 tot nu toe aanzienlijk lager. De verwachte winst over dit jaar zal dan ook aanmerkelijk lager uitvallen”, stelt de NAM.

Vorige maand meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat de NAM heeft aangeboden om twee gasopslagen over te dragen aan de Nederlandse overheid. Het bedrijf zou dat voorstel hebben gedaan in onderhandelingen over de compensatie voor de aardbevingsschade die de gaswinning in Groningen heeft veroorzaakt.

Tussen het kabinet en de energieconcerns is nog veel onenigheid over de compensatie voor de aardbevingsschade, liet staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) onlangs weten. De NAM begon vorig jaar een arbitrageproces tegen de Nederlandse overheid, omdat de regering eerdere afspraken over de schadeafhandeling niet zou zijn nagekomen en een nieuwe overeenkomst nodig zou zijn.