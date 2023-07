Wall Street toont herstel, chipbedrijven omhoog

De Amerikaanse aandelenbeurzen lieten maandag herstel zien na de koersdalingen van vorige week. Vooral de chipsector deed goede zaken. Beleggers deden het echter wel voorzichtig aan in aanloop naar de officieuze opening van een nieuw kwartaalcijferseizoen later deze week.

Zo komen de grote Amerikaanse banken Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo vrijdag met hun resultaten. Ook komen er woensdag nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Die zullen een grote rol spelen bij het rentebesluit van de Federal Reserve later deze maand. Het vooruitzicht dat de Fed de rente verder gaat verhogen zorgde de laatste tijd voor een negatieve stemming op de beursvloeren.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde de handel met een winst van 0,6 procent op 33.944,4 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 0,2 procent tot 4409,53 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens 0,2 procent vooruit, tot 13.685,48 punten.

De aandacht ging maandag ook uit naar het bezoek van de Amerikaanse minister van Financiƫn Janet Yellen aan Beijing. Yellen was in China om de banden tussen de twee grootmachten aan te halen. Hoewel haar bezoek niet heeft geleid tot specifieke doorbraken in de handelsrelatie tussen de twee landen sprak Yellen wel van productieve gesprekken.

Chipfabrikanten wisten hiervan te profiteren. Zo werd Intel 2,8 procent meer waard en ging Qualcomm 1 procent omhoog.

Icahn Enterprises, het bedrijf van de activistische belegger Carl Icahn, schoot ruim 20 procent omhoog. Beleggers doken op het aandeel nadat bekend was geworden dat het bedrijf nieuwe financieringsovereenkomsten heeft gesloten met banken.

Meta Platforms steeg 1,2 procent. De nieuwe app Threads, waarmee het moederbedrijf van Facebook de concurrentie met Twitter wil aangaan, heeft in de eerste vijf dagen na de lancering al ruim 100 miljoen gebruikers. Threads verbrak daarmee het record van chatbot ChatGPT als snelst groeiende app. ChatGPT had twee maanden nodig om 100 miljoen gebruikers te verzamelen.

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, dat ook een notering heeft in New York, won 3,2 procent. De Chinese autoriteiten hebben Ant Group een boete opgelegd van ongeveer 900 miljoen euro. Beleggers hopen dat daarmee een einde is gekomen aan de jarenlange strenge aanpak van de financiƫle tak van Alibaba door de Chinese overheid.